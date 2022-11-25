Сборная Сенегала повела в игре с катарцами после грубой ошибки защитника

Открыт счёт во втором матче второго тура чемпионата мира по футболу. Первая часть поединка сборных Катара и Сенегала проходила без голов до 41-й минуты матча. Гости открыли счет после дальнего удара и безобразной блокировки угрозы от защитника Буалема Хухи, который в своей штрафной упал и просто оставил мяч перед собой. Набежавший Булайе Диа просто вколотил мяч в сетку.

На эту минуту Сенегал набирает три очка и настигает лидеров группы А, у Катара пока 0 в графе набранных очков.

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