Диа: «Горжусь дебютным голом на чемпионате мира»

Форвард сборной Сенегала Булайе Диа пообщался с представителями СМИ после поединка против команды Катара в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась победой африканцев со счетом 3:1.

«Я горд, что забил свой дебютный мяч на мундиале. Когда был счет 2:1, мы немного испугались, ведь болельщики гнали свою команду вперед. Однако мы продолжали верить в свою победу. В итоге смогли забить третий мяч. Теперь будем готовиться к следующему поединку», - передает слова нападающего BeIN Sports.

В заключительном туре группового этапа сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября.