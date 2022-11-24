Ван Галь: «Эквадор – более организованная команда, чем Сенегал»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Эквадора. Напомним, в первом туре «оранжевые» обыграли Сенегал со счётом 2:0.

«Эквадор – более организованная команда, чем Сенегал. Нам будет очень сложно», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Помимо Эквадора и Сенегала, в группе с Нидерландами также играют хозяева турнира в лице Катара. Напомним, «оранжевые» пока не потерпели ни одного поражения после возвращения Луи ван Галя на пост главного тренера летом 2021 года.

После чемпионата мира ван Галь наверняка звершит тренерскую карьеру.