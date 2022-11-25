Газзаев: «Сборной Катара нужно было лучше подготовиться»

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев подвёл итоги выступлению сборной Катара на чемпионате мира – 2022.

«Сборной Катара нужно было лучше подготовиться. Они хозяева чемпионата мира, они должны были подготовиться, как это сделала наша сборная в 2018 году», - приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

Специалист считает футбол той игрой, где никто никому никогда не станет поддаваться и что-либо отдавать за просто так.

Поддержки болельщиков катарским футболистам не хватило, добавил эксперт, хотя они и старались не на шутку.

В целом же, сказал Газзаев, сборная Катара уступила соперникам во всех компонентах.