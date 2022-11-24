​Ван Галь при журналистах предложил жене заняться любовью

В социальных сетях распространилось видео с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галем, которого во время тренировки решила проведать супруга.

«Можешь пойти в отель. В мою комнату, сексом займёмся», - сказал 71-летний ван Галь своей второй половинке в присутствии журналистов. Слова тренера приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Сборная Нидерландов начала путь на чемпионате мира с победы над Сенегалом со счётом 2:0. «Оранжевые» дожали своих соперников лишь в концовке встречи.

В настоящий момент Луи ван Галь готовит сборную Нидерландов к игре против Эквадора. Команды сыграют в пятницу, 25 ноября.