Хаджи: «Эквадор смотрелся гораздо интереснее, чем их соперник»

Бывший менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи похвалил сборную Эквадора. По его словам, южноамериканцы смотрелись в очной встрече интереснее, чем их соперники из команды Нидерландов.

«Мне очень понравилась игра эквадорцев. А в игре сборной Нидерландов ничего хорошего нет. Может, это только на данном этапе длинного пути, но по игре Эквадор смотрелся гораздо интереснее, чем соперник», - цитирует Хаджи Rusfootball.info.

Сегодня вечером на чемпионате мира в Катаре отношения выясняли команды квартета А. Сборная Сенегала отпраздновала победу и выбила из турнира хозяев – сборную Катара, 3:1.

Команды Нидерландов и Эквадора очки поделили. В начале встречи счёт открыл Коди Гакпо, однако во втором тайме южноамериканцы восстановили паритет – 1:1.