Лучшего бомбардира чемпионата мира Валенсию унесли с поля на носилках

Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия забил гол в матче чемпионата мира против Нидерландов, сыграв на добивании. Форвард вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира – он забил все три гола своей команды.

Незадолго до конца основного времени Эннер Валенсия оказался на газоне из-за болевых ощущений в ноге. Лидер эквадорской команды не смог покинуть поле самостоятельно – Валенсию унесли на носилках.

Напомним, что Эннер Валенсия забил шесть последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира.

Следить за концовкой матча Нидерланды – Эквадор можно в текстовой трансляции на LiveResult.