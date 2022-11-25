Гакпо забил быстрый гол в матче сборных Нидерландов и Эквадора

На чемпионате мира в Катаре стартовал матч между сборными Нидерландов и Эквадора. Уже на седьмой минуте был забит первый мяч. После грубой ошибки защитника номинальных гостей, который отдал передачу сопернику, Дэви Классен грамотно оставил мяч Коди Гакпо, который продвинулся к линии штрафной и плотно пробил в левый (ближний) верхний угол ворот, а голкипер не смог выручить.

Счёт стал 1:0, сборная Нидерландов выходит на чистое первое место в турнирной таблице, а ее соперник остается вторым.

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