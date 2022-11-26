Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды – Эквадор. Вечером 25 ноября команды встречались в рамках группы А и победителя не выявили.

25-летний де Йонг провёл на поле весь матч, совершил семь отборов. Точность передач центрального полузащитника составила 93%.

Счёт в начале первого тайма открыл Коди Гакпо. В конце первого тайма эквадорцы сравняли счёт, но гол отменили из-за офсайда. Однако во втором тайме благодаря Эннеру Валенсии южноамериканцы забили заветный гол – 1:1.

Команды группы А встретятся в рамках третьего тура группового этапа 29 ноября. Сборная Сенегала поспорит за выход из группы со сборной Эквадора. А сборная Катара сыграет матч престижа с командой Нидерландов, которым для выхода в плей-офф будет достаточно ничьей.