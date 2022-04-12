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Морено — о матче с «Баварией»: «Нам надо действовать очень внимательно, у них сильная атака»

12 Апреля 2022 • 10:01 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.30 11.00
Через 10 ч. 18 мин.

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Этот матч будет гораздо труднее первого. Им нужно отыгрываться, а «Бавария» очень хороша в атаке, поэтому мы должны действовать внимательно. У них обязательно будут моменты», — приводит слова Морено пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая игра этого противостояния завершилась победой «Вильярреала» (1:0). Ответный матч состоится сегодня, 12 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Херард Морено
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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