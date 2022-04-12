Эмери – о матче с «Баварией»: «Мы должны осознавать, что нам придётся страдать»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии».

Ответная встреча «Баварии» и «Вильярреала» пройдёт 12-го апреля в Мюнхене. Первая игра завершилась победой испанцев с минимальным счётом.

«Нам нужно сыграть с «Баварией» ещё лучше, чем в первом матче, – цитирует наставника «Вильярреала» Sport. – Необходимо сдерживать их атаку и отвечать своими выпадами. Я ожидаю совсем другой игры по сравнению с тем, что было дома.

Мы должны осознавать, что нам придётся много страдать и защищаться, и знать, как делать это непринуждённо и уверенно. Кроме того, мы должны грамотно распоряжаться владением, используя наши лучшие качества», – рассказал Эмери.