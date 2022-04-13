Советник Федуна восхитился тренерским мастерством Эмери

Советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Камоцци сказал «Чемпионату», что футболисты «Вильярреала» являются главными «тёмными лошадками» Лиги чемпионов. Франко отметил, что восхищен мастерством Унаи Эмери и тем, как игроки испанской команды выполнили тактические установки тренера.

Напомним, что «Вильярреал» по сумме двух матчей выбил из Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию». Стоит отметить, что Унаи Эмери в своё время тренировал московский «Спартак».