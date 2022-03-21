Коман: «Лига чемпионов никогда не бывает лёгкой»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался о жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой соперником мюнхенского клуба стал «Вильярреал».

«Это не самая сильная команда, но они смогли выбить «Ювентус». В первом матче против «Зальцбурга» мы увидели, что Лига чемпионов никогда не бывает лёгкой», — приводит слова Комана «Твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Баварией» пройдёт в Испании шестого апреля. Ответная встреча в Мюнхене состоится 12 марта.