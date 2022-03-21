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Лига чемпионов

Коман: «Лига чемпионов никогда не бывает лёгкой»

21 Марта 2022 • 10:08 Комментировать
Вильярреал
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Бавария
5.50 4.30 1.57
06.04 22:00

Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался о жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой соперником мюнхенского клуба стал «Вильярреал».

«Это не самая сильная команда, но они смогли выбить «Ювентус». В первом матче против «Зальцбурга» мы увидели, что Лига чемпионов никогда не бывает лёгкой», — приводит слова Комана «Твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Баварией» пройдёт в Испании шестого апреля. Ответная встреча в Мюнхене состоится 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Лига Чемпионов Кингсли Коман
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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