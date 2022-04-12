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Лига чемпионов

«Вильярреал» в концовке матча забил и выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

12 Апреля 2022 • 23:55 Комментировать (9)
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

«Бавария» большую часть матча против «Вильярреала» владела преимуществом, атаковала, имела моменты и открыла счёт. Однако в конце матча Самуэль Чуквезе сравнял результат и вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Бавария 1:1Вильярреал
(1:0) Левандовски Роберт52'   
  88'Чуквезе Саму (1:1)
Нойер МануэльПавар БенжаменЮпамекано ДеоЭрнандес Люка  87' (Альфонсо Дэвис (  87') Горецка ЛеонКиммих ЙозуаСане ЛеройМюллер ТомасМусиала Джамал  82' (Гнабри Серж (  82') Коман КингслиЛевандовски Роберт   33'
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРока МаркРичардс ОмарУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикСтанишич ЙосипЗабитцер МарсельЗюле НикласGabriel Vidovic
Рульи ХеронимоФойт Хуан   59'Альбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян ПервисКапу ЭтьенПарехо ДаниэльКоклен Франсис  84' (Чуквезе Саму (  84') Ло Чельсо ДжованиМорено ХерардДанджума Арно  84' (Педраса Альфонсо (  84')
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенМарио ГаспарОрье СержИборра ВисентеАсенхо СерхиоТригерос МануэльПино ЙеремиАлькасер Пако
12 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Во вторник определялись первые полуфиналисты Лиги чемпионов. В Мюнхене «Бавария» принимала «Вильярреал». Немцам надо было отыгрываться, так как в первом матче испанцы выиграли 1:0, а могли победить и крупнее. Несмотря на поражение в первом матче фаворитом всё же считалась «Бавария».

«Вильярреал» на первых минутах окопался на своей половине и спокойно отбивался. «Бавария» была активно, желая забить быстрый гол, но подопечные Унаи Эмери оборонялись. Первый опасный момент хозяева создали на 17-й минуте. Сане прострелил справа на дальнюю штангу, где Киммих не смог замкнуть. Тут же после углового Горецка головой пробил из штрафной, но в створ не попал.

После этого минут на пятнадцать «Вильярреал» выдохнул. Испанцы продолжали обороняться, но не допускали ошибок и опасных моментов у своих ворот, пока Мусиала едва не замкнул головой навес с фланга. Однако Рульи оказался на месте и спас свою команду. До перерыва больше ничего команды не придумали и ушли на перерыв с нулями на табло.

В начале второй половины «Бавария» с новой силой бросилась на ворота «Вильярреала». Сначала Сане из пределов штрафной попал мощным ударом в голову Рульи. Затем после прострела справа Упамекано пробил чуть выше перекладины. И всё же «Бавария» забила. Парехо ошибся перед своими воротами, и после быстрой атаки мяч оказался у Левандовски, который с линии штрафной пробил мимо Рульи в цель.

«Бавария» продолжала и дальше атаковать, а «Вильярреал» всё также по большей части оборонялся. За двадцать минут до конца основного времени Мюллер упустил отличный шанс, чтобы вывести мюнхенцев вперёд. Сане навесил справа на линию вратарской, откуда его партнер не попал в створ. Правда попади Мюллер, ВАР мог бы отменить этот гол из-за офсайда.

«Бавари» продолжала атаковать, явно не желая переводить матч в овертайм. Мюллер, Коман, Мусиала пытались довести мяч до штрафной и чужих ворот. При этом в одной из вылазок «Видьярреал» едва не забил сам. Данджума освободился от опеки, получил мяч в чужой штрафной, но в створ попасть не смог.

Однако этот звоночек «Баварию» не заставил быть осторожнее, и вскоре «Вильярреал» забил. Фойт отправил мяч по левому флангу на Морено, который сделал передачу в штрафную, а Чуквезе с близкого расстояния отправил футбольный снаряд мимо Нойера под перекладину. Левандовски пытался в оставшееся время перевести матч в овертайм, его эмоций не хватало.

Таким образом, «Вильярреал» сенсационно стал полуфиналистом Лиги чемпионов. Соперником испанцев станет победитель пары между «Ливерпулем» и «Бенфикой». Первая встреча через две недели пройдёт в Англии или Португалии, а в начале мая команды встретятся в Испании.

Роман Андреев

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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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