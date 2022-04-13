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Лига чемпионов

Нагельсманн считает, что «Бавария» потеряла всё после первого матча

13 Апреля 2022 • 01:44 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Мюнхенская «Бавария», еще в 2020-м году становившаяся победителем Лиги чемпионов, на сей раз вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу». Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда потеряла все еще в первом матче, когда не сумела добиться достойного результата и уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1.

- Первый матч предопределил наше поражение, мы слабо провели его. Сегодняшний матч на самом деле был для нас одним из лучших за последнее время, и должны были забить больше. Оплошность в обороне стоила нам гола, мы оставили много пространства, уйдя вперед. Было досадно, - заявил Нагельсманн, слова которого цитирует Bayern&Germany.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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