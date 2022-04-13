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«Два удара - два гола» - в матчах против «Баварии» «Вильярреал» проявил убийственную эффективность

13 Апреля 2022 • 01:06 Комментировать
Вильярреал
1:0
Бавария
окончен

Испанский «Вильярреал» творит сенсации в Лиге чемпионов - сперва он выбил из турнира туринский «Ювентус», затем сия печальная участь постигла и мюнхенскую «Баварию». В двух матчах против «Вильярреала» мюнхенцы смогли забить лишь один гол, в то время как «Вильярреал» отличился по разу в каждом из матчей.

Самое удивительное то, что за 180 минут в двух играх «Вильярреал» пробил в створ ворот Мануэля Нойера лишь два раза - и оба удара закончились голами. Теперь «Вильярреал» сразится в полуфинале с победителем пары «Ливерпуля» и «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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