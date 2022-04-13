«Два удара - два гола» - в матчах против «Баварии» «Вильярреал» проявил убийственную эффективность

Испанский «Вильярреал» творит сенсации в Лиге чемпионов - сперва он выбил из турнира туринский «Ювентус», затем сия печальная участь постигла и мюнхенскую «Баварию». В двух матчах против «Вильярреала» мюнхенцы смогли забить лишь один гол, в то время как «Вильярреал» отличился по разу в каждом из матчей.

Самое удивительное то, что за 180 минут в двух играх «Вильярреал» пробил в створ ворот Мануэля Нойера лишь два раза - и оба удара закончились голами. Теперь «Вильярреал» сразится в полуфинале с победителем пары «Ливерпуля» и «Бенфики».