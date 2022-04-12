Эступиньян: «У Эмери есть план и мы собираемся обезоружить «Баварию»

Защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян заявил журналистом перед ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов, что клуб собирается пройти «Баварию».

«У Эмери есть план и мы собираемся обезоружить «Баварию». Они знают нас и нам нужно сыграть лучше, чем в первом матче», - заявил защитник испанского клуба.

Он добавил, что важно получить контроль над мячом, чтобы создавать «Баварии» проблемы.

Первая игра четвертьфинала закончилась со счетом 1:0 в пользу «Вильярреала». Ответный поединок состоится во вторник, 12 марта.