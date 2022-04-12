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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эступиньян: «У Эмери есть план и мы собираемся обезоружить «Баварию»

12 Апреля 2022 • 09:58 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.30 11.00
Через 10 ч. 19 мин.

Защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян заявил журналистом перед ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов, что клуб собирается пройти «Баварию».

«У Эмери есть план и мы собираемся обезоружить «Баварию». Они знают нас и нам нужно сыграть лучше, чем в первом матче», - заявил защитник испанского клуба.

Он добавил, что важно получить контроль над мячом, чтобы создавать «Баварии» проблемы.

Первая игра четвертьфинала закончилась со счетом 1:0 в пользу «Вильярреала». Ответный поединок состоится во вторник, 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Первис Эступиньян
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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