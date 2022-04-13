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Коклен — о выходе в полуфинал ЛЧ: «Судьба подала нам знак»

13 Апреля 2022 • 16:49 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился эмоциями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/4 финала испанская команда одолела мюнхенскую «Баварию» по сумме двух встреч (2:1).

«Честно говоря, это было безумие. Сначала нам удалось пройти «Ювентус», а затем и «Баварию». Кроме того, судьба подаёт нам знаки: в 2006 году «Вильярреал» уже выходил в полуфинал, и тогда финальный матч должен был состояться на «Стад де Франс». В нынешнем году финал снова пройдёт на этом стадионе. Теперь мы имеем возможность изменить историю и добраться до решающего матча», — приводит слова Коклена Get French Football News.

В полуфинале турнира подопечным Унаи Эмери предстоит встретиться с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Франсис Коклен
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