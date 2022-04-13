Кафельников эмоционально отреагировал на вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Именитый российский экс-теннисист Евгений Кафельников в своих социальных сетях эмоционально отреагировал на вылет мюнхенской «Баварии» из Лиги чемпионов.

Кафельников написал, что так мюнхенскому клубу и надо. Экс-теннисист отметил, что «Баварии» нужно было спокойно забивать и выигрывать, а не надрачивать целый матч.

Напомним, что мюнхенская команда под шефством Юлиана Нагельсманна сенсационно по сумме двух поединков проиграла испанскому «Вильярреалу» и закончила своё выступление в самом престижном клубном турнире мира.