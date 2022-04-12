«Вильярреал» может повторить своё лучшее клубное достижение

Сегодня вечером «Вильярреал» будет сражаться за путевку в полуфинал Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Если испанской команде удастся пройти «Баварию», то она повторит свое лучшее клубное достижение в истории - выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2005-2006.

Тогда ее остановил «Арсенал», который, однако, проиграл в финале другому испанскому клубу - «Барселоне». В составе того «Вильярреала» блистали такие игроки, как Рикельме, Диего Форлан, Маркос Сенна, Хуан Пабло Сорин, Санти Касорла.

Матч между «Баварией» и «Вильярреалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.