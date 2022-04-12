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Лига чемпионов

«Вильярреал» может повторить своё лучшее клубное достижение

12 Апреля 2022 • 21:05 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.50 10.00
Через 0 ч. 30 мин.

Сегодня вечером «Вильярреал» будет сражаться за путевку в полуфинал Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Если испанской команде удастся пройти «Баварию», то она повторит свое лучшее клубное достижение в истории - выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2005-2006.

Тогда ее остановил «Арсенал», который, однако, проиграл в финале другому испанскому клубу - «Барселоне». В составе того «Вильярреала» блистали такие игроки, как Рикельме, Диего Форлан, Маркос Сенна, Хуан Пабло Сорин, Санти Касорла.

Матч между «Баварией» и «Вильярреалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Бавария Вильярреал
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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12.04  22:00 Реал Мадрид ... Челси 2.34 3.45 3.10
12.04  22:00 Бавария ... Вильярреал 1.32 5.80 9.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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