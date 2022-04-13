«Вильярреал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории

Футболисты «Вильярреала» под руководством Унаи Эмери сенсационно выбили из Лиги чемпионов грозную мюнхенскую «Баварию».

«Жёлтая субмарина» в четвертьфинале по сумме двух матчей обыграла «Баварию» и во второй раз в своей истории вышла в полуфинал самого престижного клубного турнира планеты. Стоит отметить, что в сезоне 2005/2006 «Вильярреал» в полуфинале проиграл лондонскому «Арсеналу».

В этом розыгрыше футболисты «Вильярреала» в полуфинале сыграют с победителем пары «Ливерпуль» - «Бенфика». В первом матче победу одержали подопечные Клоппа.