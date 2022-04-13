Полузащитник «Вильярреала» раскритиковал Нагельсманна

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо раскритиковал наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Парехо сказал, что после жеребьёвки тренер мюнхенского клуба выразил уверенность в том, что его подопечные смогут решить исход противостояния с «Вильярреалом» в первом же матче. Дани отметил, что это было очень неуважительно. Полузащитник добавил, что когда вы плюёте в воздух, то это обычно потом падает обратно на вас.

Напомним, что «Вильярреал» по сумме двух матчей довольно неожиданно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов.