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Полузащитник «Вильярреала» раскритиковал Нагельсманна

13 Апреля 2022 • 09:15 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо раскритиковал наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Парехо сказал, что после жеребьёвки тренер мюнхенского клуба выразил уверенность в том, что его подопечные смогут решить исход противостояния с «Вильярреалом» в первом же матче. Дани отметил, что это было очень неуважительно. Полузащитник добавил, что когда вы плюёте в воздух, то это обычно потом падает обратно на вас.

Напомним, что «Вильярреал» по сумме двух матчей довольно неожиданно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Лига Чемпионов Дани Парехо
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