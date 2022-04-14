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Супруга спортивного директора «Баварии» Салихамиджича получает угрозы из-за вылета мюнхенского клуба из ЛЧ

14 Апреля 2022 • 22:40 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Нынешняя еврокубковая кампания «Баварии» закончилась явно досрочно - вряд ли в Мюнхене ожидали вылета уже после четвертьфинальной стадии, да еще и от «Вильярреала». Понять разочарование болельщиков вполне можно, но местами оно граничит с преступными намерениями.

В частности, гнев фанатов вызывает фигура спортивного директора Хасана Салихамиджича. Его супруга, Эстер копадо, дала понять. что ей поступают угрозы прямо в социальные сети, в которых от нее требуют донести супругу о необходимости покинуть клуб. Также она поведала, что наиболее ярые даже угрожают устроить ее семье «ночь длинных ножей».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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