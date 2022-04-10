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Лига чемпионов

Эмери — об ответной игре с «Баварией»: «Для меня это огромный вызов»

10 Апреля 2022 • 10:58 Комментировать
Бавария
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Вильярреал
1.25 6.20 11.00
12.04 22:00

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится во вторник, 12 апреля, в Мюнхене.

«Для меня, как для тренера, этот матч — огромный вызов. «Бавария» — одна из трёх сильнейших команд в Европе на данный момент. Это будет великая игра», — цитирует Эмери Marca.

Напомним, первый матч, проходивший в Испании, завершился триумфом хозяев (1:0). Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Унаи Эмери
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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