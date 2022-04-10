Эмери — об ответной игре с «Баварией»: «Для меня это огромный вызов»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится во вторник, 12 апреля, в Мюнхене.

«Для меня, как для тренера, этот матч — огромный вызов. «Бавария» — одна из трёх сильнейших команд в Европе на данный момент. Это будет великая игра», — цитирует Эмери Marca.

Напомним, первый матч, проходивший в Испании, завершился триумфом хозяев (1:0). Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».