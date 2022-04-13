Мостовой: Эмери просто невероятен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с журналистами восхитился работой тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

Мостовой сказал «Чемпионату», что Эмери проделывает просто невероятную работу. Александр отметил, что сначала команда испанского тренера прошла в Лиге чемпионов «Ювентус», а теперь и «Баварию». Экс-игрок добавил, что сейчас «Вильярреал» Эмери является примером для подражания.

Напомним, что испанская команда под шефством Эмери сенсационно по сумме двух матчей обыграла «Баварию» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.