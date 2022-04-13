Дмитрий Черышев: Нельзя сказать, что Эмери маг, но чудеса происходят

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался по поводу выхода «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Черышев сказал «Спорт-Экспрессу», что испанская команда абсолютно заслуженно вышла в полуфинал. Дмитрий отметил, что нельзя назвать тренера «жёлтой субмарины» Унаи Эмери магом, но чудеса происходят. Российский специалист добавил, что секрет успеха прост - мастерство исполнителей и рука тренера.

Напомним, что «Вильярреал» в четвертьфинале по сумме двух матчей переиграл мюнхенскую «Баварию», а до этого подопечные Унаи Эмери выбили из турнира туринский «Ювентус».