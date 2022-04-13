«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз

Испанский «Вильярреал» творит историю - сперва команда выбила из Лиги чемпионов «Ювентус», а затем расправилась и с «Баварией». И сейчас дружине Унаи Эмери предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Это второе подобное достижение в истории «Вильярреала».

Однажды команда уже выходила в полуфинал Лиги чемпионов, но там оступилась в играх с «Арсеналом». В первом матче «Вильярреал» проиграл со счетом 0:1, в ответном Рикельме не забил пенальти и счет 0:0 устроил «Арсенал». Заметим также, что «Вильярреал» - команда, которая ни разу не выигрывала чемпионат Испании.