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«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз

13 Апреля 2022 • 00:01 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Испанский «Вильярреал» творит историю - сперва команда выбила из Лиги чемпионов «Ювентус», а затем расправилась и с «Баварией». И сейчас дружине Унаи Эмери предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Это второе подобное достижение в истории «Вильярреала».

Однажды команда уже выходила в полуфинал Лиги чемпионов, но там оступилась в играх с «Арсеналом». В первом матче «Вильярреал» проиграл со счетом 0:1, в ответном Рикельме не забил пенальти и счет 0:0 устроил «Арсенал». Заметим также, что «Вильярреал» - команда, которая ни разу не выигрывала чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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