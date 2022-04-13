Альбиоль: «Это большое достижение»

Ветеран «Вильярреала», защитник Рауль Альбиоль, прокомментировал успех своей команды в матче с «Баварией». В конце матча «Вильярреал» сравнял счет и вышел в полуфинал Лиги чемпионов за счет победы в первой игре. Альбиоль доволен этим достижением - «Вильярреал» вышел в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира во второй раз, впервые это произошло в сезоне 2005-2006.

- Это невероятный успех, для которого нам пришлось выложиться по-максимуму. Как и ожидали, матч длился очень долго и силы на поле оставили все, не только я. Выход в полуфинал - это большое достижение, - считает Альбиоль, слова которого приводит пресс-служба УЕФА.