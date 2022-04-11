Зюле пропустит игру с «Вильярреалом» из-за болезни

Защитник «Баварии» Никлас Зюле пропустит ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» из-за болезни, сообщает Kicker.

Игрок сборной Германии пропустил игру против «Аугсбурга» в субботу, так как болел гриппом. Он вряд ли восстановится к моменту встречи с «Вильярреалом», говорится в сообщении.

Напомним, что первый матч закончился минимальной победой испанского клуба. Ответный матч пройдет во вторник, 12 апреля.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.