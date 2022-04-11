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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле пропустит игру с «Вильярреалом» из-за болезни

11 Апреля 2022 • 12:19 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.30 11.00
12.04 22:00

Защитник «Баварии» Никлас Зюле пропустит ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» из-за болезни, сообщает Kicker.

Игрок сборной Германии пропустил игру против «Аугсбурга» в субботу, так как болел гриппом. Он вряд ли восстановится к моменту встречи с «Вильярреалом», говорится в сообщении.

Напомним, что первый матч закончился минимальной победой испанского клуба. Ответный матч пройдет во вторник, 12 апреля.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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