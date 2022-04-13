Нагельсманн о «Вильярреале: «Команда с типичным испанским менталитетом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал «Вильярреал» командой «с типичным испанским менталитетом» и тут же извинился за свои слова.

«У нас было 68% владения мячом. Если они защищаются с восемью игроками в зоне, сложно войти в игру. Типичный для них гол, когда они возвращают мяч, это часть игры, это испанский менталитет, то, что делают команды с юга. Прошу прощения, если говорю что-то не то», - сказал Нагельсманн в интервью издания Marca.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» и по сумме двух игр сенсационно выбыла из розыгрыша турнира.