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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн о «Вильярреале: «Команда с типичным испанским менталитетом»

13 Апреля 2022 • 16:39 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал «Вильярреал» командой «с типичным испанским менталитетом» и тут же извинился за свои слова.

«У нас было 68% владения мячом. Если они защищаются с восемью игроками в зоне, сложно войти в игру. Типичный для них гол, когда они возвращают мяч, это часть игры, это испанский менталитет, то, что делают команды с юга. Прошу прощения, если говорю что-то не то», - сказал Нагельсманн в интервью издания Marca.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» и по сумме двух игр сенсационно выбыла из розыгрыша турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Юлиан Нагельсманн
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