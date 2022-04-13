Пора уж повзрослеть: Нагельсманн вновь вылетел с «Баварией» задолго до финала Лиги чемпионов

Юлиан Нагельсманн считается вундеркиндом тренерского цеха, успев уже показать себя на уровне «Хоффенхайма» и «Лейпцига». Однако в топ-клубе пока у него не всё так здорово. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о «Баварии».

Когда летом 2020-го Юлиан Нагельсманн возглавил «Баварию», это выглядело довольно логичным ходом, если учитывать стратегию мюнхенцев – забирать всех лучших представителей Бундеслиги в свой клуб. Наставник здорово себя показывал в «Хоффенхайме», выведя скромный клуб в Лигу чемпионов. Затем с «Лейпцигом» Нагельсманн стал главным конкурентом «Баварии» в Германии, отодвинув немного «Боруссию».

В 2020-м мюнхенцы могли либо позвать какого-то топ-тренера иностранного чемпионата, либо пригласить лучшего тренера Бундеслиги – молодого Нагельсманна. Ставка была сделана на последнего. «Бавария» рассчитывала на его талант, но пока не получает того, чего хотела.

Под руководством Нагельсманна «Бавария» во второй раз подряд вылетает на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Год назад неудачу в матчах с «ПСЖ» в принципе объяснить можно было. Во-первых, в соперниках был топ-клуб, да и к тому же мюнхенцы играли без Левандовски, который получил травму. В этом сезоне у «Баварии» отговорок быть не может. Мюнхенцы играли в сильнейшем составе, а их соперник был совсем не таким грозным. Тем не менее «Бавария» вылетела и, пожалуй, по делу.

Унаи Эмери в общем-то разобрал молодого Нагельсманна. В первом матче даже немцы признавались, что поражение 0:1 можно было считать удачным исходом. В Мюнхене хозяева, конечно, имели преимущество, но «Вильярреал» довольно спокойно оборонялся. Испанцы ждали своего шанса и дождались. Тем удивительнее, что «Бавария» допустила ошибку в самой концовке основного времени, когда концентрация должна была быть на максимуме.

Матч против «Вильярреала» в целом показал, что у «Баварии» не было какого-то плана, кроме как просто надеяться, что Левандовски забьёт. Немцы тем или иным способом пытались довести мяч до поляка, а испанцы просто пресекали эти попытки передач. В итоге атака «Бавария» оказалась какой-то беззубой. Нагельсманн не смог предложить ничего нового, а Сане, Мюллер, Мусиала, Коман и Гнабри ничего придумать не смогли.

Нагельсманн пытался сыграть на уровне своих игроков, но этого оказалось мало. В «Хоффенхайме» и «Лейпциге» ему надо было придумывать и тактически удивлять. В «Баварии» тренер стал действовать проще. В чемпионате Германии, в матчах против «Зальцбурга» просто исполнительского мастерства его подопечных хватало для удачного результата. Однако уже даже Эмери сумел остановить «Баварию».

Нагельсманну было роздано много авансов. Однако то, за что хвалили в том же «Лейпциге», в «Баварии» воспринимается как неудача. Факт в том, что Нагельсманн два года подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, хотя в клубе делают ставку на победу в турнире. В следующем сезоне у него будет новый шанс, но вряд ли в «Баварии» будут довольны, если не случится прогресса. При этом Нагельсманн может будущим летом остаться без Левандовски, и тогда точно придётся придумывать, как добиваться результата без привязки к супербомбардиру.

Если Нагельсманн не сможет измениться, повзрослеть, то вскоре может сменить статус из талантливого на «не реализовавшего надежды».

Роман Андреев