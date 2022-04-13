Газаев высоко оценил тренерское мастерство Эмери

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газаев прокомментировал работу наставника «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Эмери и в «Спартаке» работал успешно. Кроме того, он трижды выигрывал Лигу Европы, а сейчас дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Это говорит об уровне тренерского мастерства», — приводит слова Газаева «Чемпионат».

Также специалист не стал преувеличивать заслуги другого экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет «Лейпциг». Газаев считает, что немецкому наставнику досталась очень хорошая команда, которая и ранее выглядела достойно.

Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году, а Тедеско — в 2019-21 годах.

Напомним, вчера, 12 апреля, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче. В 1/2 финала турнира испанской команде предстоит встретиться с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Бенфика».