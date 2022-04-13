Эмери: Наш ответ критикам

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в своей тренерской карьере пробился в полуфинал Лиги чемпионов, это случилось после ответного матча с «Баварией», в котором его команда сумела забить решающий мяч за две минуты до конца игры. Эмери считает, что это достойный ответ всем критикам, которые не верили в него.

- Наслаждаемся успехом. Мы в полуфинале не потому что у нас красивые лица, а потому что мы заслужили. Заработали. Когда мы пропустили, это был критический момент, потому что если бы дали слабину, то «Бавария» тут же положила бы еще два-три. Надо уметь справляться с такими моментами, - заявил Эмери, слова которого цитирует Marca.