Президент «Вильярреала»: Нам будет противостоять очень грозный соперник

Во вторник «Вильярреалу» предстоит ответный поединок против «Баварии» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, у испанской команды есть шанс во второй раз в своей истории выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В первый раз это случилось в сезоне 2005-2006. Президент «Вильярреала» Фернандо Ройг понимает, что перед его командой стоит очень сложная задача.

- Результат первого матча вдохновляет фанов. Посмотрим, получится ли у нас извлечь пользу из него. Будет очень сложно, потому что нам будет противостоять крайне грозный соперник, - цитирует слова Ройга испанское издание El Mundo Deportivo.