Экс-игрок сборной Германии не ожидал вылета «Баварии» из Лиги чемпионов

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес признался журналистам, что не ожидал вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов от «Вильярреала».

Гомес сказал, что никогда бы не подумал, что «Бавария» не сумеет справиться с «Вильярреалом». Марио отметил, что мюнхенскому клубу нужно хорошенько встряхнуться и провести работу над ошибками. Экс-игрок добавил, что стоит отдать должное «Вильярреалу», который заслуженно вышел в полуфинал.

Напомним, что футболисты «Вильярреала» по сумме двух матчей обыграли «Баварию».