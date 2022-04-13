Морено: Мы добились невероятного успеха

Нападающий «Вильярреала» Херард Морено поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Морено сказал, что в первом матче «Вильярреал» допустил большую ошибку, так как не добил «Баварию». Херард отметил, что испанская команда верила в свои силы и в итоге добилась невероятного успеха. Форвард добавил, что в полуфинале будет ещё сложнее, но пока нужно наслаждаться этим результатом.

Напомним, что по сумме двух матчей «Вильярреал» неожиданно прошёл грозную мюнхенскую «Баварию».