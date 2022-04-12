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Полузащитник «Вильярреала» Капу: «Не люблю смотреть футбол и не знаю многих футболистов»

12 Апреля 2022 • 13:11 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.30 11.00
Через 8 ч. 35 мин.

Полузащитник «Вилярреала» Этьен Капу признался, что не смотрит футбол и не знает многих игроков.

«Я получаю удовольствие, когда отключаюсь после матча или тренировки. Мой восьмилетний сын, который тоже занимается футболом, заставляет смотреть игры, но для меня это скучно», — приводит слова Капу L’Equipe.

Также футболист признался, что не знает многих известных игроков, из-за чего партнёры по команде посмеиваются над ним.

В текущем сезоне чемпионата Испании 33-летний франзцуз провёл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Сегодня, 12 марта, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» встретится с «Баварией». Начало — в 22:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Этьен Капу
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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12.04  22:00 Реал Мадрид ... Челси 2.34 3.45 3.10
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Сегодня, 12 Апреля
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