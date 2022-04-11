Нагельсманн: «Нам нужно совершать тактические фолы и играть в «грязный» футбол»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал журналистам, что нужно делать, чтобы клуб добился успеха в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Мы не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле. Нам нужно совершать тактические фолы и играть в «грязный» футбол, когда это необходимо. Мы должны наказать их за то, что они не реализовали свои моменты в первом матче. Но мы не должны слишком много говорить, мы должны это сделать», - сказал Нагельсманн.

Он отметил, что необходимо оказывать больше давления на игроков испанского клуба.

В первом матче «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 12 апреля.