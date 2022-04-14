Президент «Баварии» Хайнер: «Вильярреал» — определённо не наш уровень»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер видит плюсы в вылете команды на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, мюнхенский клуб не смог пробиться в полуфинал главного клубного турнира Европы, уступив «Вильярреалу» по сумме двух встреч (1:2).

«При всём уважении к «Вильярреалу», это определённо не наш уровень. «Бавария» всегда становится сильнее после неудач. Поражение подстегнёт футболистов перед следующем розыгрышем», — приводит слова Хайнера Bild.

Отметим, что мюнхенцы выбывают на стадии четвертьфинала второй год подряд. В прошлом сезоне обидчиком «Баварии» стал «ПСЖ».

В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» встретится с «Ливерпулем». Первый матч этого противостояния состоится 27 апреля в Англии.