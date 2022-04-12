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Румменигге уверен, что «Бавария» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

12 Апреля 2022 • 08:43 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
1.25 6.30 11.00
Через 12 ч. 44 мин.

Бывший гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что мюнхенский клуб выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Румменигге сказал, что уверен в том, что «Бавария» на своём стадионе обыграет «Вильярреал» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Экс-гендиректор мюнхенцев отметил, что подобная ситуация была в 2015 году, когда под руководством Гвардиолы «Бавария» сначала проиграла «Порту» со счётом 1:3, а затем дома разгромила португальцев со счётом 6:1.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке «Бавария» неожиданно уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Карл-Хайнц Румменигге Лига Чемпионов
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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