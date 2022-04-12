Румменигге уверен, что «Бавария» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что мюнхенский клуб выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Румменигге сказал, что уверен в том, что «Бавария» на своём стадионе обыграет «Вильярреал» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Экс-гендиректор мюнхенцев отметил, что подобная ситуация была в 2015 году, когда под руководством Гвардиолы «Бавария» сначала проиграла «Порту» со счётом 1:3, а затем дома разгромила португальцев со счётом 6:1.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке «Бавария» неожиданно уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1.