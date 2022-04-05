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«Бавария» опережает «Барселону» в борьбе за Мазрауи

05 Апреля 2022 • 15:49 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
12.04 22:00
Мюнхенская «Бавария» опережает каталонскую «Барселону» в борьбе за защитника амстердамского «Аякса» Нуссера Мазрауи, который следующим летом станет свободным агентом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил итальянский журналист Николо Скира.
 
Отмечается, что Мазрауи получил предложение от мюнхенского клуба сроком до 2026 года, которое включает в себя возможность продления до 2027-го. Предложение немцев пока что является для египтянина более предпочтительным, чем те условия, которые предлагает ему «Барселона».
 
Напомним, что ранее Мазрауи был также связан с переходом в другие клубы, среди которых числились и команды из Английской премьер лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Барселона Нуссер Мазрауи
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