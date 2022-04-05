«Бавария» опережает «Барселону» в борьбе за Мазрауи

Мюнхенская «Бавария» опережает каталонскую «Барселону» в борьбе за защитника амстердамского «Аякса» Нуссера Мазрауи, который следующим летом станет свободным агентом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что Мазрауи получил предложение от мюнхенского клуба сроком до 2026 года, которое включает в себя возможность продления до 2027-го. Предложение немцев пока что является для египтянина более предпочтительным, чем те условия, которые предлагает ему «Барселона».

Напомним, что ранее Мазрауи был также связан с переходом в другие клубы, среди которых числились и команды из Английской премьер лиги.