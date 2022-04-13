Кан: Обидно пропускать в самой концовке матча

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов от испанского «Вильярреала».

Кан сказал, что всегда очень обидно пропускать в самой концовке. Бывший голкипер «Баварии» отметил, что ему не в чем упрекнуть мюнхенскую команду, которая оставила на поле все силы. Оливер добавил, что «Бавария» могла забивать второй гол и снимать все вопросы по поводу победителя, но где-то команде просто не повезло.

Напомним, что по сумме двух матчей мюнхенский клуб сенсационно уступил «Вильярреалу» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.