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Лига чемпионов

Кан: Обидно пропускать в самой концовке матча

13 Апреля 2022 • 09:23 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов от испанского «Вильярреала».

Кан сказал, что всегда очень обидно пропускать в самой концовке. Бывший голкипер «Баварии» отметил, что ему не в чем упрекнуть мюнхенскую команду, которая оставила на поле все силы. Оливер добавил, что «Бавария» могла забивать второй гол и снимать все вопросы по поводу победителя, но где-то команде просто не повезло.

Напомним, что по сумме двух матчей мюнхенский клуб сенсационно уступил «Вильярреалу» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Оливер Кан Лига Чемпионов
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