Чуквезе: «Эмери попросил меня просто бежать»

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе рассказал о наставлениях главного тренера Унаи Эмери перед выходом на замену в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

«Эмери попросил просто бежать, если у меня нет мяча. Тот вечер сложился удачно. Это один из лучших моментов в моей жизни», — приводит слова Чуквезе Goal.

Напомним, Чуквезе вышел на поле на 84-й минуте матча, а уже на 88-й забил гол, сравняв счёт в ответном матче.

«Вильярреал» прошел «Баварию» по сумме двух встреч (2:1) и в полуфинале сразится с «Ливерпулем». Первый матч 1/2 финала пройдёт 27 апреля в Англии.