Мюллер расстроен поражением «Баварии»

Немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер расстроен вылетом своей команды из Лиги чемпионов. «Бавария» потерпела поражение в ходе двухматчевого противостояния с «Вильярреалом», и Мюллеру трудно принять подобный исход игры.

- Конечно, было чувство, что мы должны пройти дальше. Особенно если смотреть только на этот матч. Мне трудно что-то сказать. Мы пропустили в конце игры, это всегда трудно. Болельщики гнали нас вперед, и мы давили, но этого не хватило. Надо быть точнее в чужой штрафной площадке, - цитирует Томаса Мюллера пресс-служба УЕФА.