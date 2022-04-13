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Чемпионат Германии. Бундеслига

Капу: «Думаю, «Баварии» не хватило скромности»

13 Апреля 2022 • 13:46 Комментировать
Бавария
1:1
Вильярреал
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу заявил после ответного матча с «Баварией», что мюнхенскому клубу не хватило правильного отношения к сопернику.

«Я полон эйфории, мы на седьмом небе от счастья. Все, что они говорили в прессе, мотивировало нас. Я думаю, им не хватило немного скромности. Это невероятно, я думаю, мы потрясли здесь всю Европу!», - сказал Капу в интервью L’Équipe.

Он добавил, что выход испанского клуба в полуфинал Лиги чемпионов – это огромное достижение для «Вильярреала».

«Мы пока не выиграли ни одного кубка, мы ничего не выиграли, мы только в полуфинале, но это исторический момент для клуба и игроков», - добавил Капу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Этьен Капу
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