Источник: Переход Гарсии в «Реал» будет завершён в ближайшие часы

Переход защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии в мадридский «Реал» будет полностью завершён в ближайшие 24-48 часов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист уже подписал соглашение с мадридским клубом, которое будет рассчитано до 2028 года. Однако Гарсия продолжит выступать за «Райо Вальекано» на правах аренды.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 8 миллионов евро.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков.