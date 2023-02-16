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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: Переход Гарсии в «Реал» будет завершён в ближайшие часы

16 Февраля 2023 • 10:25 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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18.02 23:00

Переход защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии в мадридский «Реал» будет полностью завершён в ближайшие 24-48 часов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист уже подписал соглашение с мадридским клубом, которое будет рассчитано до 2028 года. Однако Гарсия продолжит выступать за «Райо Вальекано» на правах аренды.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 8 миллионов евро.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков.

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Реал Мадрид Райо Вальекано Фран Гарсия Трансферы футбола - зима 2023
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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