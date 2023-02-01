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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фран Гарсия подписал с «Реалом» контракт до 2028 года

01 Февраля 2023 • 13:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
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02.02 23:00

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия оформил своё возвращение в мадридский «Реал» на постоянной основе. Футболист подписал со своим родным клубом контракт до 2028 года, о чём сообщает издание Marca.

Тем не менее, до конца сезона футболист останется в «Райо Вальекано» на правах аренды, хотя у «королевского клуба» был соблазн вернуть игрока сразу на фоне травмы Ферлана Менди. «Реал» выкупил защитника за 5 миллионов евро именно зимой, так как боялся, что леверкузенский «Байер» сможет переманить Франа в свои ряды.

Напомним, в нынешнем сезоне Гарсия отдал одну голевую передачу в матче с «Реалом» и помог «Райо Вальекано» выиграть 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Фран Гарсия Трансферы футбола - зима 2023
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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