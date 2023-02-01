Фран Гарсия подписал с «Реалом» контракт до 2028 года

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия оформил своё возвращение в мадридский «Реал» на постоянной основе. Футболист подписал со своим родным клубом контракт до 2028 года, о чём сообщает издание Marca.

Тем не менее, до конца сезона футболист останется в «Райо Вальекано» на правах аренды, хотя у «королевского клуба» был соблазн вернуть игрока сразу на фоне травмы Ферлана Менди. «Реал» выкупил защитника за 5 миллионов евро именно зимой, так как боялся, что леверкузенский «Байер» сможет переманить Франа в свои ряды.

Напомним, в нынешнем сезоне Гарсия отдал одну голевую передачу в матче с «Реалом» и помог «Райо Вальекано» выиграть 3:2.