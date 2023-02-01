Анчелотти — о возможном переходе Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию: «Легенды «Реала» должны оставаться в Мадриде»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переезде многолетних лидеров мадридской команды Луки Модрича и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее в саудовский «Аль-Наср» перешёл лучший бомбардир в истории «Реала» Криштиану Роналду.

«Бензема и Модрич не нуждаются в моих советах, если им сделают предложение из Саудовской Аравии. Я думаю, что легенды Мадрида должны остаться в Мадриде», — приводит слова Анчелотти Marca.

Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. В нынешнем сезоне 37-летний хорват провёл в составе «сливочных» 25 матчей, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

На счету 35-летнего Бензема 13 голов и один ассист в 20 встречах. Француз представляет «Реал» с 2009 года.