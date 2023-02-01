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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» сохраняет интерес к Гвардиолу, но игрок вряд ли летом покинет «РБ Лейпциг»

01 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
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02.02 23:00

Мадридский «Реал» по-прежнему интересуется центральным защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом. 21-летний хорват остаётся на радаре «королевского клуба», но его уход из немецкой команду следующим летом пока маловероятен.

Скорее всего, Гвардиол покинет «РБ Лейпциг» летом 2024 года. Об этом утверждает журналист Томас Гонсалес в социальных сетях. «Реал» не против подождать и купить защитника в нужный момент.

Напомним, Гвардиола ранее оценивали в сумму свыше 100 миллионов евро. В его услугах также заинтересованы три английских клуба – «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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