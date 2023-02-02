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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус станет третьим в списке самых молодых игроков, сыгравших 200 матчей за «Реал»

02 Февраля 2023 • 20:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
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Через 1 ч. 28 мин.

Вингер Винисиус Жуниор в 200-й раз выйдет на поле в составе мадридского «Реала».

Юбилейной для бразильца может стать сегодняшняя домашняя встреча с «Валенсией», которая состоится в рамках Ла Лиги в 23:00 по московскому времени. Как отмечает издание Diario AS, 22-летний Винисиус расположится на третьем месте в рейтинге самых молодых футболистов в истории, достигших отметки в 200 матчей за «сливочных». В ещё более раннем возрасте этого показателя добились только экс-нападающий Рауль и экс-голкипер Икер Касильяс.

Винисиус Жуниор защищает цвета «Реала» с момента перехода из бразильского «Фламенго» летом 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс Рауль Гонсалес Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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02.02.23 в 23:00
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